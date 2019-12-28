內地11月工業企業利潤止跌回升

【明報專訊】在經歷了10月按年跌9.9%的2011年有紀錄以來的最大跌幅後，中國11月規模以上工業企業利潤轉跌為升。據中國國家統計局公布，11月規模以上工業企業利潤按年升5.4%，升幅為8個月新高，反映內地企業在工業生產和銷售增長明顯加快，工業品出廠價格跌幅收窄之下，經營利潤見明顯好轉。在11月數據回暖之下，累計今年首11個月，規模以上工業企業利潤按年跌2.1%，跌幅比首10個月收窄0.8個百分點。