內地11月工業企業利潤止跌回升

【明報專訊】在經歷了10月按年跌9.9%的2011年有紀錄以來的最大跌幅後，中國11月規模以上工業企業利潤轉跌為升。據中國國家統計局公布，11月規模以上工業企業利潤按年升5.4%，升幅為8個月新高，反映內地企業在工業生產和銷售增長明顯加快，工業品出廠價格跌幅收窄之下，經營利潤見明顯好轉。在11月數據回暖之下，累計今年首11個月，規模以上工業企業利潤按年跌2.1%，跌幅比首10個月收窄0.8個百分點。
按年升5.4% 8個月新高
統計局工業司高級統計師朱虹解釋，11月份業生產和銷售增長明顯加快，其中規模以上工業增加值增長6.2%，增速比10月份加快1.5個百分點；工業企業營業收入增長5.3%，增速亦比10月份加快3.8個百分點，企業生產規模擴張帶來了盈利增加。
此外，工業品出廠價格降幅有所收窄，11月份，工業生產者出廠價格下降1.4%；購進價格下降2.2%。初步測算，11月份的工業品價格變動，影響到工業企業利潤增速比10月份回升4個百分點。
消費品製造業利潤增8.2%
以企業類型分析，11月份消費品製造業利潤按年增長8.2%，增速比10月份加快3.1個百分點。受市場需求有所回升，化工、石油加工、鋼鐵行業銷售增速加快，利潤增長回暖。11月份國企利潤增長0.6%，扭轉了今年下半年以來持續下滑的趨勢；外商及港澳台商投資企業利潤增長3.5%，10月份為下降2%。