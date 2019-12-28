港元創兩年半高 分析：短期因素

距離年底不到1周，昨日1周港元拆息急升129點子，報3.95厘，創2008年以來新，兩周拆息亦上升19點子，報3.271厘。

其他拆息亦保持高位，隔夜拆息報2.822厘，下跌8點子，1個月和3個月拆息分別報2.693厘和2.431厘，下跌不到1點子。長息方面，6個月和1年拆報2.425厘和2.432厘，亦下跌不到1點子。

星展：拆息偏高令港元走強

自2016年底美國開始穩定加息後，港匯偏向弱方水平，星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，港元拆息短期偏高令港元走強，不過預期明年香港貸款只有低單位數上升，拆息不會長期高企。

農曆新年在明年1月開始，農曆年結雖然也有資金需求，但會低亦西曆新年，至1月完結後，港匯和拆息會開始回落，預期拆息會降至比同期美元拆息高約30至40點子的水平。