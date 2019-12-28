港元創兩年半高 分析：短期因素

【明報專訊】臨近年末，銀行對資金需求緊張，拆息高企不下，帶動港元昨日進一步微升，截至晚上6時半報7.7850，創2017年5月以來的新高。截至晚上10時，港元報7.7866，比上個交易日上升8點子（1元等於1萬點子）。雖然港匯向7.75方向靠近，不過分析認為近期上升屬短期因素影響，加上預期明年貸款需求增長疲強，不認為會升至強方兌換保證水平。
距離年底不到1周，昨日1周港元拆息急升129點子，報3.95厘，創2008年以來新，兩周拆息亦上升19點子，報3.271厘。
其他拆息亦保持高位，隔夜拆息報2.822厘，下跌8點子，1個月和3個月拆息分別報2.693厘和2.431厘，下跌不到1點子。長息方面，6個月和1年拆報2.425厘和2.432厘，亦下跌不到1點子。
星展：拆息偏高令港元走強
自2016年底美國開始穩定加息後，港匯偏向弱方水平，星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，港元拆息短期偏高令港元走強，不過預期明年香港貸款只有低單位數上升，拆息不會長期高企。
農曆新年在明年1月開始，農曆年結雖然也有資金需求，但會低亦西曆新年，至1月完結後，港匯和拆息會開始回落，預期拆息會降至比同期美元拆息高約30至40點子的水平。