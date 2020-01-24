恒指重上28000關 5個月新高 騰訊追落後內房「落鑊」 分析：後市難再升

明報記者 歐陽偉昉

中國11月工業企業利潤止跌為升，按年增長5.4%（見另文），提振中資股表現，國指昨日收報11,194點，上升1.44%。雖然A股昨日輕微回吐，不過融資融券餘額自2018年3月後再次升穿1萬億元人民幣，反映投資氣氛仍然旺盛。港股通復市，錄得北水淨流入28.77億元。

內地放寬落戶 內房家電股勁升

前日內地宣布放寬大城市的落戶限制，花旗看好城市內有良好地理位置資源的內房，融創中國（1918）和旭輝控股（0884）獲唱好，股價分別上升5.79%和3.1%。碧桂園（2007）亦上升3.49%，為升幅最多藍籌。放寬落戶亦帶動家電需求，海信家電（0921）上升7.56%，海爾電器（1169）上升2.26%。

騰訊升1.91% 阿里再創新高

昨日恒指升勢由騰訊（0700）帶動，上升1.91%，收報384元，貢獻恒指57點的升幅，多隻新經濟股同樣做好，阿里巴巴（9988）再創新高，昨升1.14%收報212.8元，其他內地科技股方面，小米（1810）升2.27%，中芯（0981）則再升3.5%，續創近兩年的新高，惟舜宇光學（2382）跌0.58%，為跌幅最多藍籌。

耀才：無壞消息可挑戰28500

港股企穩28,000點以上，耀才證券研究部總監植耀輝表示，臨近年底的時間，大市的成交算是相當多，估計大市仍在追落後。恒指年初至11月累計只有約2%的升幅，但本月初至今則上升逾7%，而今年表現較強勢的行業，例如科網、內房股等也續有資金支持。

如果近期沒有壞消息出現，恒指可望挑戰28,500點，不過阻力會逐漸增大，後市大幅上升的空間不多。

利達：中美簽協議後 投資者會獲利離場

利達LW A.M.基金經理黃耀宗則表示，近期的大市氣氛好轉，加上歐美央行近期寬鬆貨幣政策市場游資增加，流入一些有實力但過往被低估股份。

恒指現時在上升通道之內，不過他認為大市升至現時水平已經差不多，擔心在年結完結，中美公布實際簽署貿易協議詳情時，到時投資者會獲利離場。