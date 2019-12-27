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淺水灣1.8萬呎巨無霸

【明報專訊】一幢設有12房7套間隔的巨無霸豪宅，近月於市場放售。淺水灣道72號，樓高6層，樓面涉1.8萬方呎，要量化這幢巨無霸洋房，若以「龍牀盤」屯門菁雋單位小至128方呎納米樓計算，相當於可劏出約142伙「龍牀盤」單位。上述項目由第一集團發展，市傳意向價約18億元，折實平均實呎約10萬元。

明報記者 周綺琪

攝影 楊柏賢

第一集團於2014年以3.5億元購入淺水灣道72號地盤，其後重建成樓高6層的單幢式洋房。單位前臨淺水灣沙灘，外望開揚海景，實用面積達18,270方呎，若以上述全港最小的128方呎「龍牀盤」計算，整幢洋房可分間出約142個單位。單位屬於「清水房」，僅外觀已完成裝潢，亦未有配備家電和裝修；屋內設有12房7套，發展商於樓書中的平面圖建議住戶每間房間的用途，當中有4套房為睡房，其餘的房間則有不同用途，如位處2樓的4房雙套，發展商則劃分成家庭影院、卡拉OK房、英式桌球室、遊戲房等用途，預料戶主可添置動靜皆宜的玩樂設施。

6層高12房7套間隔

主人房位處4樓，呈長形開則，空間闊落，浴室亦設有雙坐廁，相信戶主日後可加設按摩浴池，一邊外望開揚海景，一邊享受浸浴。值得留意的是，屋內特設升降機連接各層，另每層亦設有垃圾房，方便住戶日常生活。

面積相等於142個「龍牀盤」單位

此外，單位的總戶外面積達11,903方呎，當中包括4263方呎花園、2619方呎前庭、1107方呎庭園、2810方呎平台，以及1104方呎天台，空間感十足。另洋房距離淺水灣沙灘亦僅數分鐘路程，閒日沙灘人流較少，適合一家大小於假日前往遊玩，享受天倫之樂，而毗鄰亦有商場，內裏除有食肆外，住戶亦可在此添置日常用品。

測量師：改動間隔或需向屋宇署申請

由於屋內未有任何裝修，預料日後住戶或需進行不少間隔改動。萊坊執行董事林浩文提醒買家，需留意地契條款細則，如某些位置或於地契中劃分作公共用途，住戶不能作任何改動；其次是屋內較大的間隔改動，如於屋內增設游泳池、按摩浴池等則需向屋宇署申請批准圖則，方可進行改動。另買家投資物業時，除留意樓書中該物業平面圖的間隔，亦需注意裝置、裝修物料及設備部分，以細看樓盤是否已配備的家電和裝修。

■有片睇，如想收看淺水灣道72號洋房更詳盡介紹，用手機掃一掃QR Code，或可登入明報財經網：mpfinance.com

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