越南樓市對外開放 明年增長料強勁 胡志明市中心豪宅呎價僅3600餘港元

2019年上半年，胡志明市的公寓平均價格為每平方米2009美元，比2018年上升21.6％。此外，豪宅物業的平均價格更急升52.9％，達到每平方米4569美元。豪宅物業價格急升主要是政府加強對新開發項目的限制，從而延長了興建審批流程，同時新項目數量也減少。結果，不少投資者也開始在二手市場尋覓優質物業。河內樓市受到市場的關注，整個2019年新物業的供應一直很低，價格上升遠超過了胡志明市。該城公寓的平均銷售價格為1417美元，較2018年上升了6.9％。隨着中部地區愈來愈擁擠，政府計劃發展河內西部地區（仁和和特隆和）。

受惠中美貿戰 樓價急升

展望2020年，外國投資者仍然湧入越南，2019年擱置的許多項目將在2020年恢復動工。即使過去幾年住宅房地產價格大幅上升，胡志明、河內和峴港的房價仍然低於曼谷、馬尼拉、吉隆坡、新加坡和香港等地。由於越南經濟增長強勁以及中美之間持續的貿易戰，以致不少跨國公司將業務轉移越南，工業和商業房地產市場脫穎而出。越南的表現勝過大多數鄰國，經濟增長率徘徊在7％左右。即使最近經濟放緩，世界銀行也估計，2020年至2021年的經濟增長仍將達到6.5％。目前的失業率也是十年來最低的，平均不到2％。波士頓諮詢集團表示，越南每年有150萬至200萬人加入中產階級，這為房地產帶來強勁的需求，2017年和2018年房屋貸款也急速增長。

RNCOS的一份報告指出，越南住房短缺，有70％的人口沒有自己的住房。該報告稱越南需要2000萬套住房才能滿足需求。越南的城市化速度是東盟中最快，因此長期來看，其房地產市場將繼續增長。越南吸引了許多外國投資者，這並不奇怪，因為平均房價明顯低於香港、南韓、日本、新加坡和中國內地的主要城市。例如，在胡志明市黃金地段的豪宅每平方呎的價格約為3624港元，而在新加坡和香港，同一類公寓的價格則高出四倍或以上。由於外國人可以購買可續租50年的房地產，因此海外投資者急劇增加。與2017年第一季度相比，2018年第一季度中國買家的需求增長了300％。短短十年之間，來自中國內地工人增長達7至8倍，其次是韓國、台灣和日本。

芽莊峴港近年急速崛起

在過去幾年中，越南政府在基礎設施上投入了很多資金，特別是在芽莊和峴港等沿海城市。基礎設施的改善及遊客和退休人士的迅速增加，促使這些地方對於第二套房和度假屋的投資更加有利可圖。胡志明市是商業中心，是樓市表現最好的城市，但沿海城市如峴港和芽莊卻迅速成為熱門目的地。河內也受到不少關注，因為首都吸收了很多外國投資並提供了高收益，同時價格也低於胡志明市。許多政府機關和外國使館都位於這裏。

對外放寬購房政策

越南的住宅房地產市場很可能在2020年繼續增長。該國人口為9500萬，其中50％的年齡在35歲以下。該國還面臨着住房短缺的局面，任何類型住宅都需求都在增加。越南政府放寬對外國人的管制，加上相對較低的房地產價格，故不難想像越南成為外國買家的首選地區。特別是來自香港、中國大陸、韓國和新加坡。

明報記者 龍彩霞

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