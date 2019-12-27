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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：低息初期是糖衣 後期是毒藥

【明報專訊】有老友引述大銀行家說話，香港低息會持續多三年，他又知道我們公司的資產負債比率非常低，於是話我雖然將公司做得唔錯，可以接受但並不完美，應該還有進步空間，因為負債比率低代表我們可以持有更多資產，而我沒有做代表我未能睇通時勢，未能為公司增值。

老友口脗好似我老闆，而事實上我老闆亦不會這樣說，因為我們正是睇通時勢，即使低息環境能夠持續多三年，但已經是十多年低息環境末期，低息其實是糖衣毒藥，初期是糖衣，後期是毒藥，但很多人將事實掉轉，當低息環境開始，他們認為是毒藥，利息隨時會掉頭回升，資產就會貶值，到了現在，不少人反而認為低息是糖衣，現在買樓可以「日日賺」，如果連糖衣和毒藥也分不出，想賺錢就很難。

10多年低息已到末期

我知道老友是雞蛋裏挑骨頭，搵一些事取笑我，於是我問他在這兩年有沒有買樓，如果有，他是否願意接受原價將所買入的單位賣走，買家負責所有包括印花稅在內的使費，我還未講完他已經話願意，由此可見，在這兩年買了樓的人都算做錯了一個决定。

其實，大家心中都知道低息環境已經去到末期，如果加息，資產價格就會受到衝擊，倘若大家知道低息環境只能持續多三年，我相信有很多人不敢現在入市買樓。

我對低息是否能夠持續抱樂觀態度，因為息率話事人美國政府欠下大約24萬億美元債務，如果加息即是搵自己老襯，能夠減息1厘，每年慳回2400億美元利息，多過從中國收取的關稅一倍。所以，唔加息是對美國有利，但不是美國每一位總統都懂得這個道理，如果不是特朗普做美國總統，美國最少比現在高多1厘利息，而且沒有減息空間，所以，我認為低息環境最少持續多3年，除非特朗普不能夠做下一任美國總統，但實話實說，我雖然對低息環境持樂觀態度，但只是態度，而事實上低息已經去到末期，如果現在以低息理由買樓，與服毒差不多。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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