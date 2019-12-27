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譚新強：一頓豐盛的 三星級智慧午餐

【明報專訊】過完聖誕，又到年底，在此祝新年進步，世界和平！

上周末剛下飛機，即與來自加州的老朋友一家人午膳。餐廳本算是全港數一數二，素來出品都很有水準和穩定。這次更預早從加拿大打電話回來，訂好幾道招牌菜，預備好好款待朋友。但今次大失所望，無論是小菜或點心的水準，都跟大約半年前上次去時差距甚遠。其實近月類似的食物失準情况，已到處經常出現。本來一年一度的米芝蓮食評出爐，無論可靠程度有多少，都算是飲食界盛事。今年有好朋友的餐廳升至兩星，本應熱烈祝賀，但在現今生意環境下，雖完全不擔心他們的財力，但唉！也不知應該說些什麼才對。

朋友夫婦都是美國頂尖學府博士，太太是位非常出色的工程師和創業家，公司早在2000年前已上市，後來更轉身為VC，專注投資ESG項目。先生則是位頂尖的晶片設計工程師，且擁有多個專利權。女兒也很優秀，是位年輕的建築師，剛出道不久，前途無可限量。

半導體製造業是鬥規模遊戲

每次跟他們聚會都很高興，除了互相關心近况外，每次都討論很多有意義的題目，政治、經濟、歷史、科技等，天南地北，無所不談。今次又再討論到晶片製造技術，台積電遙遙領先，我有點不解為何昔日半導體行業的老大哥Intel，在多方面似乎愈來愈落後，尤其移動端CPU，但即使伺服器端，GPU也欠奉，CPU亦開始被AMD挑戰，代工方面的業務亦不成氣候。我朋友解釋，半導體製造業完全是個規模遊戲，每年需要投放的資金過百億美元，如無極大生意規模，根本無可能鬥下去。

強如三星，雖說計劃投資過千億美元在EUV技術，但暫時仍落後於台積電不少，能否追上來，仍是未知之數。中國大基金和清華紫光等，雖有國家背景，但暫時的資金投放量，說實話，仍遠遠不夠，可以說幾乎差一個零。近日更已見到紫光有點資金緊絀，海外債價急跌，情况當然沒有方正那麼嚴重。近日連大基金都連環減持了數家A股半導體公司股份，原因是一來今年獲利已甚豐，投資者亦應歡迎行業變得更巿場化，但亦有人擔心是因為財政上需要資金回籠，且有點違反本應為長期投資的原則。

Intel代工業務欠佳 因有自家品牌難中立

朋友解釋為何Intel的代工業務一直做得不好。我也知道部分原因是Intel有自己品牌和各種產品，絕非如台積電般中立，所以客戶如Nvidia和AMD，甚至蘋果和亞馬遜等，都很難完全相信一家現存或潛在競爭對手。但朋友更指出這猜疑原來是雙向的，Intel也不願意把所有製造技術的細節，跟客户分享，但晶片製造極度複雜，隨着Moore's Law走向盡頭，愈來愈困難，所以如客戶和代工兩方不能衷誠合作，根本很難成功。朋友更提醒EUV技術的難度更高，除產能throughput（通量）和良率較低外，強力的EUV亦令mask（掩模）的損耗加速，增加製造成本。

我們也談到量子計算的前景，他對此非常有保留。主要因為極難保持qubit（量子位元，又稱Q位元）的superposition（量子態疊加）和互相之間的entanglement（量子纏結）情况。現今最常用的技術採用superconducting qubit（超導Q位元），需要比外太空更接近絕對零度的超低温（約15mK），且任何干擾，小至一粒photon（光子），都可導致quantum collapse（量子崩陷），而出現過早的quantum decoherence（量子退相干）現象。加上如要達到有實際用途的階段，例如以最有名的Shor's algorithm來拆解互聯網最常用的RSA（Rivest-Shamir-Adleman）密碼，需要的qubit多達過千。加上如要符合Quantum Threshold Theorem（量子閾定理）的error rate（錯誤率）上限，需要的qubit數量或需要再增加1000倍，即上百萬顆qubit才可達到fault-tolerant（故障容忍度）的效果！Google最新的Sycamore量子電腦才只有53顆qubits，距離有多遠，可想而知。

討論當然不可以完全避免政治，朋友女兒提出一個有趣的問題，她對特朗普統治下的美國極度憂慮，民粹主義高昂，種族hate crime（仇視罪行）到了近30年新高，國際上更挑起無數外交、貿易和環保的紛爭，她想知道現今全球局勢是否有史以來最不穩定和最差的？我指出現時局勢雖然緊張，中美鬥爭更必是長期新常態，亦可能是人類史上最重要的一次，但暫時仍屬和平之爭（感謝核武的阻嚇作用），所以仍不可與兩次世界大戰比較。

隨人類文明社會發展 暴力死亡率趨跌

按著名哈佛cognitive psychologist（認知心理學家）和作家Steven Pinker的研究，隨着人類文明社會的發展，過去數千年來，人類的暴力死亡率是在長期下跌，估計在石器時代以hunter-gatherer（獵人搜集者）為生活模式時，男性的暴力死亡率可能高達60%，跌至20世紀的只約1.5%（已包括兩次世界大戰）。以百年為單位來看，歐洲在過去六七百年，戰爭之外的謀殺率，亦從高至每年每十萬人100宗謀殺，跌至現今1至2宗的水平。她的爸爸補充，即使在美國近代史中，越戰中美軍死亡人數都超過5萬。美國內戰的死亡人數更高達60多萬，幾近美國所有戰爭中的總死亡人數的一半。

既然現今世代不算很暴力，但為何聰明的年輕人如這朋友的女兒，會認為現在的世界是最差和最不穩定呢？我認為主要原因有兩個。第一，每個人都覺得自己是特別的，包括活在的世代也必然是特別的，例如很多人認為互聯網是比電力本身更偉大的發明，雖然事實是電力、蒸氣機和盤尼西林等發明，對提升生產力和對人類的貢獻，遠比互聯網大。同樣的，大部分的現代人，雖幸運地沒有經歷過戰亂，反而不太懂得珍惜和平，只要對一些相對小事情，例如對事業前途不滿意，或感覺社會有些少不公平的情况，就已經以為是人類史上的最大悲劇。當然傳媒，尤其社交媒體也對這現象的出現有很大的責任。傳媒大都是報憂不報喜，連真確性都是問題，世界和平根本上不了頭條。新聞的定義當然只報道最新消息，那裏發生命案，那個地方出現騷亂，而不會與歷史作出比較。

現代人沒經歷大型戰亂 小事當是大悲劇

第二，其實不止年輕人擔心未來的世界，有些極有智慧的學者也同樣擔憂。朋友提出其中一位，也是哈佛的著名生物學家和作家（兩度獲Pulitzer獎）的E. O. Wilson，他在約十年前，與發現DNA double helix結構而成名的諾貝爾醫學獎得主James Watson的一次公開討論中，提出他認為humanity（人性）的最大問題是我們擁有「Paleolithic emotions, Medieval institutions' and God-like technology」。意思是人類情緒上的進化，仍停留在舊石器時代。機構制度上，例如國家、政府、宗教和銀行等，則大致停頓在中世紀階段。但科技上，包括遺傳基因、AI、和核武等，我們已擁有接近上帝的創造和摧毁能力——一個非常危險的組合！

科技發展可造福人類 亦可招致滅亡

這番說話非常有意義，值得深入思考，未來數周將在文章中繼續探討。即使現今人類的暴力死亡率確比數千、數百，甚至數十年前低，但現在人類擁有前所未有的各樣科技，它們既可造福人類，但亦可帶來滅亡。悲哀的未來可有不同成因，未必只因戰爭引起。Wilson最恐懼的是因人類自私心理，缺乏長期計劃能力而製造出來的氣候變化災難，但其實亦可以是因為基因工程和AI等技術發展過速，人類失去控制而帶來的噩夢。

這頓午餐，食物雖然有點失準，希望朋友見諒，但席上討論非常豐富，精神食糧比食物更重要，絕對三星！

中環資產持有台積電、AMD、三星、Nvidia、Apple、Google的財務權益。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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