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周顯 投資二三事

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周顯：富人轉戰英國 倫敦成小香港

【明報專訊】以前中央政府抓貪官，多數是把人拉了，控告罪狀，打靶了事。於是，很多人本來是貪官的掌櫃錢包，得以逍遙法外，手上拿着大筆大筆錢，在美國、新加坡，當寓公去了，從此不回中國，也奈何不了他們。

可是，現在中央學精了，一旦抓了貪官，又或者抓了偷盜國家資產的人，問完話後便放出來，當然不准離開中國範圍，卻可以半自由地行動，只要他把所有的錢都追回來，便可以放人。換言之，這是要錢不要人，比起以前的要命不要錢，顯然是文明得多了。不過，這也有麻煩，就是他的那些合作伙伴，錢統統都是要嘔出來，時常還要嘔凸。

中央抓貪改變策略 要錢唔要人

這也不能說中央政府不守規矩，皆因如果是合法合規格的交易，它還是絕對承認的。但是，絕大部分的交易，例如借錢買股票，有抵押的地產或股票，但卻沒有現金過數，只由借款人代為出錢買股票，放在第三者的證券帳戶，又或者是在賭場玩「底面」，又或是玩德州撲克，輸了十億八億元，用某個賭場的股票來做抵押，完全沒有任何借款的過數交易，這抵押又算不算數呢？

這些沒有真數交收的欠債，中國政府當然統統不認帳，香港的大孖沙合起來輸了二三百億元，無仇報。

因此也就怪不得，很多人心灰意冷，要去倫敦投資。現在倫敦已成為小香港，香港的有錢人去到，完全和在家一樣，有朋友，有名牌，又熟悉法律……如果有錢，我都想去那裏長住呀！

[周顯 投資二三事]

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