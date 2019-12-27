劉思明：中國軟件升勢未盡 趁調整吸

周二恒指偏軟收報27,864點，跌42點或0.15%；國指跌0.15%。大市半日市成交320億元。大市表現牛皮，據《明報》港股數據庫，升跌比率49比51，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份約半成；陽燭對陰燭為51比49，大市好壞參半，買賣盤均沒優勢。

教育股行業分散

行業方面，絕大部分窄幅上落，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半；原材料跌0.75%表現最差，行業有近三成股份上升。上升行業中，科技器材升1.36%、有八成股份上升，跑贏一眾行業；緊隨的房託基金、金屬及礦石升不足0.7%。

科網股比亞迪電子（0285）、中芯（0981）、小米（1810）周二升逾2%；金蝶（0268）、中國軟件（0354）、金山軟件（3888）亦升逾2%。不過近期硬件股的表現普遍比軟件強勢，比亞迪電子、中芯向上尋頂，金山仍未走出困局，金蝶中線疲弱。 中國軟件、小米近一兩個月先後轉強，升勢有餘未盡，趁短線調整依然可吼。

即將踏入2020年，回顧及前瞻前，因應港股及市場的變化，本欄重新整理數據庫追蹤股份及行業分類。最大變化，教育分拆為一個獨立行業。隨着更多教育股上市，前景受到關注，分開為單一行業觀察。不過，行業分散，缺乏龍頭，內地職業教育龍頭東方教育（0667）市值約330億元已經最大，中教（0839）、宇華（6169）市值僅約200億元，加上行業政策風險高，投資有危有機。

至於原來的零售及教育行業追蹤百貨超市股，由於經營更艱難，股份股價長期疲弱，將歸納家居用品，綜合成為家品及零售行業。行業有轉型見到成效股份，日前提到的高鑫零售（6808）一例，也不可忽視。

涵蓋電商及互聯網的軟件服務行業，加入剛在港第二上市的阿里巴巴（9988），以及同程藝龍（0780）、新東方在綫（1797）。明年5G概念更受關注，科技器材加入京信通信（2342）。食物飲品日清（1475）、百威亞太（1876）納入觀察名單。

福萊特玻璃值得留意

此外，醫藥新增受「帶量採購」政策影響的生物技術藥明康德（2359）及醫療設備微創醫療（0853）。除了今年多次提到的信義光能（0968），另一光伏玻璃商福萊特玻璃（6865）也值留意，放入新能源追蹤名單。內房股換入幾隻近半年成交更活躍股份。另有其他行業有少許變動。

今年來行業或股份持續輪動，強弱起伏，投資機會更多，回報更可觀，重溫將有助捕捉明年投資機會，留待下周一交代。

[劉思明 數據尋寶]