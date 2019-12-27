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張兆聰：5G概念追落後 小米可吼

【明報專訊】聖誕節期間環球股市平靜，A股續於3000點關口拉鋸，美股仍在高位企穩。美國計劃調整半導體政策，國產芯片股再度炒起，中芯國際（0981）假期前升4%。展望2020年，投資主題仍會以5G為主，但坦白說不少股份估值都已相當高，落後股反而受到追捧，如小米（1810）和中興（0763）等。

外媒報道，美國計劃在明年1月17日將「源自美國技術」的標準從25%的比重下調至10%，嘗試阻止台積電等非美國企業向華為供貨。根據台積電內部評估，7納米芯片源自美國技術比重不到10%，可以繼續供貨，但14納米將受到限制。華為計劃將海思芯片產品加速轉向7納米和5納米，14納米產品則分散自中芯國際，避開美國新規，是中芯炒起的主要原因。

內地芯片股手機設備股勁升

5G是全球最大投資主題，今年相關股份備受資金追捧。本港主要以手機設備股為主，瑞聲（2018）、舜宇（2382）、丘鈦（1478），甚至高偉電子（1415）都錄得可觀升幅，近期連通達（0698）也大幅飈升。美股也是以半導體股份為主，而蘋果表現也相當亮麗，較2018年低位已翻了一番。內地芯片股、手機設備股升幅更是驚人，不少股份升幅達到3、4倍。

在樂觀預期、充裕流動性支撐下，5G概念股仍是易升難跌，但以今年升幅和2020年預測估值，也頗充分反映增長前景，故資金也投機性炒作落後股。對於一些較小型的股份如通達、信利（0732）、高偉等爆升時會相當吸引，惟一旦炒作完成就會急速回落，只合進取的投資者。相對之下，小米和中興是落後而股價較穩健的選擇。

北水近期積極買入小米，過去1個月持倉比例由0.8％升至2.2％，平均持續成本為9.47元。從成本來看，北水算是成本抄底，在小米因硬件銷售增速放緩股價下跌時買入，趁小米發布售價低於2000元的紅米手機時買入。綜合券商看法，普遍對小米較為審慎，目標價多定於11元左右，也有少數如花旗般較樂觀，認為5G到來時小米的物聯網生態圈（Internet of things）將大有作為，可形成更具盈利能力的生態圈，目標價看13元。

北水近期積極買入小米

坦白說低價5G手機不見得是很強的賣點，事關各大廠商如OPPO、VIVO等也推出了不同價格檔次的型號。但股市重點是炒作，手機設備、芯片、甚至外殼、屏幕面版都已炒起，近期中資電訊股也有些異動，手機品牌炒上也是順理成章的事。此外，小米早已部署大量手機以外的周邊產品，例如可穿戴設備就穩坐全國首位，當5G大規模使用為物聯網創造出更佳條件後，便有條件從以往僅屬不怎麼賺錢的雞肋，變成炙手可熱的概念了。北水持續流入，筆者覺得某程度上也是看中這一點，事關內地資金看重的還是概念。

小米自11月下旬展升浪後，到近日才稍作調整，以升幅和時間來看，筆者認為已可假設轉勢，開始進入反覆上升格局。往上看，小米下個重大阻力介乎12元至13元，仍有不小上升空間。至於上市初期的大量蟹貨，成本主要在16元以上。以估值看，2020年預測市盈率為17倍，亦算吸引。

[張兆聰 還看今朝]

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