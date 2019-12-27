盧駿匡：分注吸納領展

期指波幅偏窄 不利炒即市

參考過去幾個月的恒指走勢，愈來愈有見底的味道。預料2020年的市况有望較本年理想。既然如此，可考慮分段收集具有基本因素的優質股。其中一個選擇是領展（0823）。該集團最近在澳洲悉尼購入一幢位於100 Market Street、樓高10層的甲級商業樓宇。筆者在求學時期曾於悉尼居住多年，因此對澳洲可算熟識。整體而言，悉尼的房地產在過去20年都有不錯表現。而且經濟亦十分穩定，因此不論是住宅或商廈都有一定需求。

領展預期旗下香港物業將佔整體物業價值的70%至75%，中國內地物業不多於20%，海外物業則不多於10%。其資產類別張繼續以零售為主，辦公室物業將增加至15%至20%，意味着將可有助分散投資風險。

至於技術走勢方面，於2018年8月曾在大約75元形成一個平台（見圖），亦即是較明顯的支持。策略上，如接近此水平，可先考慮吸納第一注。至於第二注，應與第一注有較大的差距，以達到降低成本的效果。因此可考慮另一個重要支持，此乃去年初調整的底部，即是65元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]