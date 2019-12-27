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經濟
2019年12月27日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
Wetland Seasons Park首推呎價1.13萬 貼同區二手 折實全低於800萬可做九成按保
話你知：新地5年前每呎近1900元奪地
示範單位營造優雅時尚感
維港頌銀主盤1650萬獲洽購至尾聲
逸新開放戶呎租55元 回報3.5厘
50屋苑平均呎租36元 四連跌見8個月低位
TVB賀年廣告套餐價錢「企硬」 相比3年前 今年套餐「次數縮水等同加價」
反修例風波下 無綫Apps下載排名暴跌
上證收復3000點關 利港今復市表現
外圍匯市重開 人民幣見回吐
國資委：明年初推國企改革3年方案
國務院放寬部分城市自由落戶
藉名人宣傳詐騙70人中招 警方稱6至10月涉款770萬 人均損失11萬
莫乃光：詐騙廣告「野火燒不盡」
內地現富人潮 卓佳信託力拓商機
冀ESG逐步融入信託服務
綠葉製藥抗抑鬱新藥向FDA遞申請
深圳華南城引萬達 打造「24小時」夜經濟街
恒安獲批發行超短期融資券
全球股市增值133萬億
萬事達卡：聖誕零售 電商成大贏家
泰銖突破30關 創6年半新高
張兆聰：5G概念追落後 小米可吼
黃德几：專注銷售豪華品牌 美東汽車9元以下吸
技術取勝：麗珠醫藥上試26.5元
盧駿匡：分注吸納領展
劉思明：中國軟件升勢未盡 趁調整吸
周顯：富人轉戰英國 倫敦成小香港
譚新強：一頓豐盛的 三星級智慧午餐
湯文亮：低息初期是糖衣 後期是毒藥
越南樓市對外開放 明年增長料強勁 胡志明市中心豪宅呎價僅3600餘港元
淺水灣1.8萬呎巨無霸
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技術取勝：麗珠醫藥上試26.5元
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【明報專訊】金山軟件18元初見支持（圖）
綠城10元關口有阻力（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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