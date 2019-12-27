黃德几：專注銷售豪華品牌 美東汽車9元以下吸

「單城單店」策略擴展經銷網

今年上半年，集團收入68.43億元（人民幣，下同），按年上升57.4%。期內純利升49.6%至2.36億元，整體毛利率下跌0.8個百分點至10.1%，主要由於新車銷售毛利受壓，分部毛利率略為下跌至5%。期內新乘用車銷售收入上升59.2%至60.15億元，佔總收益約87.9%。寶馬（BMW）、保時捷（Porsche）、雷克薩斯（LEXUS）新乘用車銷售分別約23.65億元、11.4億元及13.03億元，分別佔新乘用車銷售收益的39.3%、18.9%及21.7%，合計達到79.9%。

期內，集團共售出21,966輛新乘用車，按年升40.9%。豪華品牌仍為主要核心銷售來源，寶馬、保時捷、雷克薩斯銷量分別為7,704輛、1,531輛和3,836輛。走勢上，周二高見10.22元（港元，下同）新高，企穩各主要平均之上，MACD牛差距擴大，惟STC%K線跌穿%D線，宜候低9元以下吸納，若以大成交突破10.22元阻力，升勢有望持續，不跌穿8.2元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

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