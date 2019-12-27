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萬事達卡：聖誕零售 電商成大贏家

【明報專訊】美國本年底的購物旺季，電商平台比實體店更受客戶青睞。由於今年感恩節在11月28日，是2013年以來最遲，消費者也較遲才展開聖誕購物。萬事達卡（Mastercard）初步的數據顯示，消費者延後購物，有利於電商平台的業務。美國節日旺季零售銷售額的增長，很大程度來自網上訂單飈升。亞馬遜股價昨早段升1.6%。年底的「聖誕老人升浪」昨早段持續，標普500指數和納指再創新高。

標指納指早段再創新高

萬事達卡旗下數據服務SpendingPulse的數據顯示，從11月1日至平安夜，美國整體零售額（不包括汽車銷售）按年增長3.4%。SpendingPulse追蹤以所有支付形式的網上及實體店購物。去年其公布的美國聖誕購物旺季零售銷售額為超過8500億美元，意味今年數字達到8800億美元。

從11月1日至平安夜，網上零售銷售額按年增長達18.8%，相比之下實體店的零售銷售額僅增長1.2%。網購佔整體零售銷售額的比例更達14.6%的新高水平。業界人士之前就估計，受惠於美國經濟強勁、失業率下滑，美國節日銷售旺季表現應強勁。

網購重塑美零售行業格局

消費者趨向網上購物，反映零售行業格局重塑，百貨商店對消費者的吸引力減退，亞馬遜、超市連鎖Target等零售商則利用網上平台擴大市場份額。

美國零售商協會在11月27日至12月5日期間，調查了7779名消費者，結果顯示在已經開始購買禮物的消費者當中，52%已完成購物，去年這比例為58%。追蹤數百家零售網站的Adobe Analytics數據顯示，從11月1日至12月19日，購物者的網上支出達1256億美元，按年增長13.6%，其中智能手機的支出達35%。

（華爾街日報）

[國際金融]

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