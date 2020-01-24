全球股市增值133萬億

去年底聯儲局仍警告將繼續加息，但到1月底卻暗示將考慮放寬政策，反映聯儲局對美國經濟的判斷出現重大變化，自7月起更三度減息。歐央行也跟隨聯儲局的寬鬆取態，於6月發出新一輪刺激計劃的信號，隨即被特朗普批評旨在令歐元貶值，對美國造成不公。特朗普的言論，令市場憂慮貨幣戰有可能爆發。與此同時，中美貿易戰升級，導致在岸和離岸人民幣今夏兌美元雙雙跌穿7算大關，是2008年金融海嘯以來最低，幸而3年前內地資本大量外流的情况未有重演。

歐美鬥寬鬆 市場憂貨幣戰

經濟前景的不確定因素，刺激投資者對債券的熱切需求。債價在8月升至峰值，多達17萬億美元的債券跌至負收益率，意味購買債券並持有至到期的投資者將虧損。作為避風港的日本和德國國債受到追捧，連帶希臘短期債券及部分新興市場債券，也因為市場尋求回報而成為投資目標。至今秋，負收益率債券的規模才逐漸收縮。

阿根廷危機 拖累新興市場貨幣

事實上，今夏受商界歡迎的阿根廷時任總統馬克里（Mauricio Macri）也因初選選情告急，引發阿根廷股匯債市急瀉。該國部分美元計價債券的價值大跌40％，阿根廷披索則暴跌20％。該國政府當時制定資本管制措施，阻止資金流出，並尋求延長債務償付期限，引發債務違約的擔憂。市場擔心當地危機蔓延，其他新興市場貨幣也一度受壓。

港交所購倫交所 未能開花結果

至9月，港交所建議收購倫敦證券交易所集團（LSEG），轟動市場。不過港交所的收購條件之一，是LSEG放棄收購財經數據及交易平台Refinitiv。LSEG質疑，放棄收購Refinitiv不符合其戰略轉型計劃，且不認同港交所可為其提供中國的最佳上市平台。港交所其後決定不再提出正式要約。

同在9月，沙特阿拉伯的兩處石油設施遭無人機襲擊，令該國石油產量一度減少一半，油價曾應聲上漲近兩成。不過當地原油生產恢復比預期快，因此油價升浪相對短暫。隨着油價11月轉趨穩定，沙特石油巨企沙特阿美啟動IPO計劃，並在12月完成集資256億美元，成為全球最大規模IPO。

9月底，共享辦公室WeWork的IPO計劃卻宣告擱置。由於投資者憂慮到其企業治理及長期虧損，令上市計劃觸礁。主要股東軟銀更要安排救亡計劃，挽救陷入財困的WeWork。該公司估值由年初的470億美元跌至目前僅80億美元。投行也開始更保守地為新的IPO定價。

歐央行換行長 前路挑戰仍多

第三季末，市場資金緊張，9月美國隔夜回購利率曾高見10厘，促使紐約聯儲銀行多次干預，作出隔夜回購操作等。最初事件被歸咎於交稅季節及投資者購買美國國債等。但部分市場人士認為，事件暴露了市場結構的脆弱。銀行愈來愈不願意借出現金，以滿足金融海嘯後嚴格的流動性要求。

11月初，歐洲央行行長德拉吉的任期結束，由IMF前總裁拉加德接任。德拉吉上任之初，希臘等深陷債務泥沼，歐元區面臨分崩離析的危機。他聲言不惜代價捍衛歐元，成為拯救歐元的英雄。但輿論認為，歐洲當前經濟低迷、歐央行內部四分五裂，將為拉加德帶來巨大挑戰。

（金融時報）

（2019回顧）

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