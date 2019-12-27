經濟
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內地現富人潮 卓佳信託力拓商機

【明報專訊】近十年內地所累積財富如螺旋式上升，中產家庭如雨後春筍，今年有大行報告指出，中國淨資產近百萬港元的個人達1億人，財富管理成為切身需要。本地公司服務提供商卓佳亦不願錯過商機，近年大力開展信託業務，專攻內地客。卓佳香港信託服務董事總經理邵偉球表示，內地客雖偏愛大行品牌，但已見到部分大行因合規問題需時耗力，正削減信託部門人手，相信公司獨具優勢。今年本港局勢令人憂心，港人關注「走資」問題，卓佳亦指路轉移信託方法，手續並不複雜。

七成客為內地人 可存放資產多樣

邵偉球表示，內地家族「二代」近幾年踏入事業期，由海外歸國並着手財富傳承，但其資產往往分散海內外、家庭情况複雜，因此對私人信託需求激增。據了解，卓佳信託業務現時約七成客戶為內地人。他續指出，卓佳信託業務更為獨立，勝在不會跟其他金融產品銷售部門有利益關連。他續指出，相較銀行，公司信託內可存放資產多樣，不僅限於投資組合，亦接受私人公司股份、飛機、船隻甚至古董等。

選擇信託設立地點一向重要，邵偉球表示，除本港及新加坡，公司亦提供開曼群島、英屬處女群島等司法管轄區。他表示，香港仍是最受歡迎的司法管轄區之一。不過今年中起，本港陷入政治紛爭泥潭，他表示，一度出現更多客人查詢新加坡信託，不過相信設立不同地區信託、進行資產「多元化」屬正常現象，並不憂慮前景。

改地區簽文件即可 留意新舊兩地法律衝突

卓佳集團信託及企業服務業務發展總監張啟穎則表示，即使客戶決意將信託轉移出香港，亦有辦法。她表示，每個信託有管轄法律（governing law），就如同「遊戲規則」。要改地區，實際上只是修改其中「一句說話」，各方通過簽立文件即可達成，只要新舊信託交接順利，過程並不複雜。不過她亦指出，修改法律「牽一髮而動全身」，若新舊地區法律有衝突，其他文件亦要大改。

對於港人而言，信託傳承更似是老生常談，城中名人均早藉信託計劃身後事。惟本地豪門家族信託中，仍不時傳出爭產糾紛（見表），可見信託亦不是「萬靈丹」。對此邵偉球亦建議，財產授予人應早作部署，因事宜安排耗時耗力。此外，如果已知子女不和，可分開設立信託。最後，他認為授予人應明確設立信託目標。

相關字詞﹕家族信託 爭產 傳承 走資 新加坡 私人銀行 中產 卓佳 信託 財富管理

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