藉名人宣傳詐騙70人中招 警方稱6至10月涉款770萬 人均損失11萬

明報記者 陳子凌

這些以譚詠麟為標題的奇怪廣告，早在6月及7月時已經大量於社交平台湧現，由於情况嚴重，譚詠麟所屬經理人公司藝能製作甚至要發聲明，否認譚詠麟有參與所謂網上分享財富心得及講解加密貨幣的廣告內容；金管局亦在9月表示，從銀行了解，估計可能有超過2000名客戶看過相關社交媒體廣告，並透露了信用卡資料，甚至一次式密碼。

偽造藝人買虛擬幣致富報道

雖然詐騙廣告引起社會關注，facebook更於本月初起訴一家懷疑利用惡意軟件投放廣告再進行詐騙的香港註冊公司（見另文），但詐騙廣告仍禁之不絕，且最新還「找來」陳奕迅、郭富城、甄子丹、古天樂、周星馳等等堪稱「賀歲片卡士」的藝人陣容。

不過，廣告內容與「譚詠麟版本」分別不大，都是藝人的照片配上他們投資或賺錢心得的標題，點擊圖片連結的話就會連上一個不知名網站，內容是偽造藝人電視訪問或採訪報道，大談自己買虛擬貨幣致富的經驗，訪問內容還會推薦某個交易平台，引導瀏覽者留下個人資料，甚至要求綁定銀行戶口，啟動「自動交易器」，實則騙財。

根據警方紀錄，6月至10月涉及以藝人照片作招徠的投資騙案有69宗，涉及70名受害人，損失約770萬元，即平均每人損失11萬元。

警方：提防聲稱有高回報投資

警方指出，投資騙案泛指騙徒利用各種虛假陳述，慫恿受害人參與一些聲稱回報高、風險低的投資計劃，而有關計劃可能並不存在，呼籲市民不要回應任何來歷不明、並慫恿參與高利潤投資計劃的電郵，提防任何聲稱能帶來豐厚回報的投資，對於聲稱能賺取快錢的途徑，亦應加倍謹慎。警方又表示，購買複雜的投資產品前，應向專業人士尋求意見，如懷疑受騙，應立即與親友商討，有需要時向警方舉報。

莫乃光：實際受騙人數更多 難索償

資訊科技界立法會議員莫乃光亦直言，如果真有「搵錢捷徑」，豈會公告天下，他相信，警方的受害人數可能只是實際受騙人數的一部分而已，而且索償難度也高。莫乃光提醒，最重要是別輕信及點擊這些廣告，這才是最佳的預防辦法。