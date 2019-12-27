國資委：明年初推國企改革3年方案

將增營收利潤率等強度指標

國資委研究中心研究員周麗莎表示，營收利潤率衡量企業經營效率的指標，反映了在考慮營業成本的情况下，企業管理者通過經營獲取利潤的能力；企業在科技創新及產業落地發展的過程中，需要加大對科技產業的研發佈局。考核指標改革，可引導國有企業關注提高經營效率、加大科技創新產業佈局。

行動方案亦有針對混合所有制改革，國有資本佈局，將以發展先進製造業、振興實體經濟為重點，着力推動國有資本佈局優化調整。 國務院國資委主任郝鵬表示，下一步更重視合理設計調整股權結構，着力引入高匹配度、高認同感、高協同性的戰略投資者，探索建立科學高效的差異化管控模式。央企要加強參股企業管理，防止「只投不管」。

此外，明年將重新釐定央企主責主業，各央企要嚴控非主業投資比例和投向，加快非主業、非優勢業務剝離。同時，加快整合重複投資、同質化競爭的領域，裝備製造、化工產業、海工裝備、海外油氣資產等專業化整合及煤電資源區域整合將成為工作重點。國資委希望，方案可提升國企改革綜合成效，增強企業技術創新能力，並促進完善產業體系，完善監管體制，防範化解重大風險。