上證收復3000點關 利港今復市表現

昨券商跑贏A股，行業整體上升3.45%。早前市傳中央欲以中信証券（6030）牽頭組建「航母級投行」，信証A股昨升2.68%，中信建投（6066）A股上升9.47%。另外服裝和內房行業A股，昨日整體分別上升1.4%和1.38%。

市場預期有經濟政策出台

廣發證券報告指出，過去10年A股自年底至明年首季度，通常存在2至3個月「春季躁動」的上升行情。此段期間經濟增速不斷下降，政府經常會在年底加強逆周期調節，改善經濟增長的信心，另外3月召開的兩會期間前，市場預期有助經濟的政策出台，也提升市場風險偏好，有利基建和科技行業的表現。此段時期，建材、電腦和電子元器行業的表現會較為優秀。

港股昨日休市，截至昨晚11時半，ADR港股比例指數報27965點，比港股周二收市升101點。騰訊（0700）ADR折合港元報378.1元，比港股收市0.3%。匯控（0005）ADR折合港元報60.43元，比港股收市跌0.1%。另外，被稱為恒指「黑期」的新加坡場外交易的HS50指數期貨，早上低開54點曾低見27,796點，惟及後逐步向上企穩，全日收報27,871點，上升22點或0.08%，比恒指周二收市略高7點。

第一上海首席策略師葉尚志表示，A股近期做好，有助支撐港股表現，在今年餘下兩日半的交易日，恒指有望挑戰28,000點。市場憧憬內地明年初降準，年結過後舒解銀行壓力，兩融餘額亦保持在近萬億元人民幣，對A股後市看法正面，帶動中資股表現，中資券商股有望追回早前跌幅。本港在聖誕期間再起社會衝突，增加本地股不確定因素，削弱上升力度，他對本地零售股、地產收租股看法較為審慎。