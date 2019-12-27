50屋苑平均呎租36元 四連跌見8個月低位

與此同時，今年首11個月租金累計升幅進一步收窄至約0.6%。

11月份50指標屋苑租賃交投共錄得773宗，較10月份的781宗微減8宗或約1%，連續3個月於相若水平窄幅徘徊。另外，11月份50指標屋苑買賣交投量回落25%，反映同期租賃成交量走勢相對平穩，上月50指標屋苑租賃佔整體成交比例升至近61%，按月增加約6.9個百分點。

首11月累積升幅收窄至0.6%

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，踏入下半年後，市場氣氛轉差，租金及樓價齊回落，整體租賃市場偏淡，9月起已連續3個月維持在少於800宗的相對低水平窄幅徘徊。陳續指出，臨近年底，租務更見疏落，預期12月份50指標屋苑租賃宗數或進一步回落至750宗左右的水平。

料本月呎租將再下挫1%

租金方面，自今年7月份私宅租金見頂（該月報37.9元）後，已連跌4個月；陳預計，在聖誕、元旦以至農曆年期間的淡季下，將繼續偏軟，預計12月份將再跌1%至約35.69元，預示全年租金將出現倒跌近0.5%，相信後市仍將向下，最快要待農曆年後始有好轉機會。