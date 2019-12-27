逸新開放戶呎租55元 回報3.5厘

黃續指出，上述逸新業主，於2017年8月以346萬元購入單位，現享3.5厘租金回報率。此外，逸新本月暫錄約8宗租務成交，平均實用呎租53元。

匯璽低座四房減價14%後 7.3萬租出

另一方面，南昌站新近入伙的大型屋苑匯璽，亦新錄大單位租務成交。美聯營業經理黃永財表示，匯璽2A期低座海鑽匯高層單位，實用面積1854方呎，屬4房雙套間隔、可望海景，業主早前放盤叫租8.5萬元，終以月租7.3萬元租出，即降價1.2萬元或14%，實呎租金39.4元。以業主今年3月購入價5322.86萬元計，現享租金回報率1.6厘。

屯門單幢盤一房戶月租7800元

新界租務市場方面，祥益區域董事林偉光表示，屯門單幢物業「置樂三寶」因入場門檻較低，除成為上車樂園之外，亦甚得租客歡心，其中麗寶大廈低層E室，屬實用面積238方呎1房戶，內籠裝修算企理，業主減價500元或6%後，以7800元獲租客「即睇即租」，實呎租金32.8元，業主租金回報率約2.7厘。