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維港頌銀主盤1650萬獲洽購至尾聲

【明報專訊】長實（1113）新近入伙的北角維港頌，有本地買家因斷供而遭發展商旗下財務公司收樓淪為銀主盤，近日於二手市場放售，據悉單位為6座高層實用565方呎D室、屬2房戶，原於2017年4月以1,649.3萬元成交，並獲長實旗下財務公司WINCHESTO FINANCE COMPANY LIMITED提供一按，惟今年4至8月間業主數度向不同財務公司借貸，最少借款50萬元。

長實財務公司放售 料蝕幅約5%

據悉，目前長實財務公司低調放售，並獲準買家以約1650萬元洽購；若成功售出，成交價將較兩年前購入價僅高7000元，若連同佣金、釐印費及交易雜費等，料單位實際蝕幅約5%。

另天水圍新盤Wetland Seasons Park開價後，中原分行經理胡啟文指，嘉湖山莊昨新錄1宗成交，為樂湖居14座高層實用551方呎D室3房戶，原業主減價10萬元或約2%後、以560萬元售出、實呎10,163元；原業主2003年5月僅以90.8萬元購入，帳面獲利469.2萬元或約5.2倍。

東環三房730萬沽 同類新低

美聯營業經理陳贊強表示，東涌東環1B座低層3室，屬實用642方呎3房戶，新近以730萬元沽出，做價為屋苑同類單位新低紀錄，實呎11,371元。據悉，原業主2015年以1474.39萬元購入上述單位及對上一層的3室，後者上月以760萬元沽出，即共套現1490萬元，以購入價1474.39萬元計，帳面僅獲利15.61萬元或約1%，料原業主要蝕交易雜費離場。

相關字詞﹕銀主盤 東環 維港頌 低價成交

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