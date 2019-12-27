話你知：新地5年前每呎近1900元奪地

【明報專訊】市場估計勢成2020年首個全新登場大盤、新地（0016）旗下提供710伙、以坐擁天水圍濕地公園景色為賣點的Wetland Seasons Park，是新地繼與長實（1113）合作、早於2003年開售的慧景軒後，16年來首次再在天水圍發售的獨資項目。
42億連奪濕地公園兩地皮
翻查資料，地政總署於2014年中公布兩幅天水圍住宅用地的招標結果，均由新地奪得，總值約41.9億元，每幅地皮折合樓面呎價均為1800餘元。
Wetland Seasons Park所在的天水圍第115區地皮，中標價約19.68億元，以可建樓面約104萬方呎計，每方呎樓面地價約1893元。至於另一幅天水圍第112區地皮，可建樓面約121.9萬方呎，中標價約22.2億元，每方呎樓面地價約1822元，由於地價成本不算高，意味新地有條件以更具市場競爭力的價錢開盤。
以Wetland Seasons Park首推單位折實呎價1.13萬元計，雖然屬貼近二手呎價水平，但相信新地是次獲利將甚為豐厚。
地價成本不高 有條件低開
值得一提的是，新地今年11月以逾422億元奪得西九龍高鐵站商業地王後，集團副董事總經理雷霆曾向傳媒表示：「高鐵站全香港只得一個，濕地公園全港都只有一個，所以Wetland Seasons Park是全香港獨有。」
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