Wetland Seasons Park首推呎價1.13萬 貼同區二手 折實全低於800萬可做九成按保

明報記者 甘潔瑩、林可為

受節日氣氛影響，加上之前推出的長沙灣恆大‧睿峰銷情慢熱，近日新盤市場氣氛轉靜，惟隨着Wetland Seasons Park開盤，將成新盤市場新焦點，亦為天水圍自2009年長實（1113）推出栢慧豪廷後，10年來首個全新私宅。

兩房折實480萬起 即日開放示位

Wetland Seasons Park首推142伙，實用410至696方呎，包括5款間隔，兩房（開放式廚房）、兩房連儲物房（開放式廚房）、3房（開放式廚房）、套3房連工作間（開放式廚房）及套3房連儲物房，而被視為「秘密武器」、實用296方呎起的1房戶未包括在內。

今批單位平均實呎13,888元，扣除最高直減折扣18%，折實平均11,388元（9988至12,302元），與內房萬科去年推出屯門掃管笏上源的首批折實均價接近，其中只有兩伙折實實呎低於1萬元。

整批單位市值以定價計逾9.5億元；至於單位折實售價，由480.42萬至740.95萬元，全部可承做九成按保。

新地雷霆：首批屬「普天同慶價」

新地副董事總經理雷霆形容，首張價單屬於「普天同慶價」，即日起收票和對外開放示範單位。

項目設4種付款辦法，除即供付款外（最高18%直減折扣），另有3款建築期付款，視乎買家選擇的稅務回贈而享不同折扣，由樓價1%至12.5%。

天水圍主要私宅嘉湖山莊、栢慧豪園及豪廷、慧景軒，平均實呎1.04萬至1.16萬元，意味Wetland Seasons Park首推呎價水平貼市，預料將打擊同區及新界西北二手市場。中原區域營業董事王樹明指出，區內二手業主議價空間最多只約3%，買家選擇靜候新盤開價，嘉湖山莊本月至今僅錄約16宗成交。

另過去3日新盤市場累積錄得不足20宗成交，其中合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作的啟德尚‧珒溋，錄大手客成交，售出單位屬實用557及657方呎，總成交價5743.55萬元。

另本月新盤撻訂總數增至逾20宗，其中恒大（3333）長沙灣恆大．睿峰，本月中首輪開售至今只沽出17伙後，首錄撻訂，為一個實用244方呎開放式戶，日前以623.3萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉31萬元。