Wetland Seasons Park 296方呎起天水圍最細

樓花期長約15個月的Wetland Seasons Park，單位實用面積介乎296方呎至1958方呎，標準戶型涵蓋1房至3房，另設有連天台或連花園特色戶，而洋房實用面積則由1942方呎至1958方呎。

樓書顯示，標準單位的廚房配套家電以西門子為主，冷氣機則選用東芝。另項目設有289個住客停車位，預計關鍵日期為2021年3日31日。

上源撻訂殺訂56萬元

樓市前景仍未明朗下，萬科旗下屯門掃管笏上源昨再新增一宗撻訂個案。據成交紀錄冊顯示，單位為5A座1樓D室，實用面積504方呎，屬2房間，買家去年10月1日樓盤首日開售時以560.6萬元購入，實呎11123元，惟上述交易已終止，由於買家已支付樓價10%，預料被發展商殺訂約56萬元。

另綜合市場資訊，昨日新盤市場僅錄約4宗成交。

朗屏8號錄本月首宗成交

二手市場方面，踏入聖誕假期，整體交投氣氛淡靜。元朗朗屏8號新近錄得本月「開齋」成交，中原副區域營業經理王勤學表示，朗屏8號1座中層A室，實用面積500方呎，屬2房間隔，以708萬元沽出，實呎14160元；原業主2016年7月以585.7萬元一手購入，持貨逾3年帳面賺122.3萬元或21%。

海翩滙錄2房額印鬆綁成交

此外，將軍澳海翩滙最新錄得一宗2房戶額印鬆綁成交。美聯分行助理區域經理林振聲表示，海翩滙5座中層F室，實用面積522方呎，屬2房間隔，新近以800萬元獲新買家承接，實呎15326元。

原業主於2016年9月以551.71萬元一手購入，持貨滿3年，在額外印花稅（SSD）期限屆滿後放盤沽出，帳面賺248.29萬元或45%。