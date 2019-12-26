港企斥10億建智能倉 冀兩年內回本

大數據管理 全自動化運作

陳建中以專投地產的星匯資本起家，2015年曾在新界建倉小試牛刀，回報不俗，由此對倉庫看高一線。他其後發現，工廈倉高度有限、通道窄逼，貨車出入常要「排長龍」，因此有心捕捉商機。公司買下元朗逾30萬呎地皮，並伙拍嘉里物流（0636）旗下嘉里物流工程，由後者負責硬件，開始落實智能倉構想。而因倉庫計劃採用全自動化，城規會亦批出罕有的18米高度，大幅增加可租出面積。

物流業近年在港式微，但內地由於地廣人多，反而出現阿里巴巴（9988）旗下菜鳥物流等新式科網物流公司。陳建中認為科技才是未來倉儲發展重點。他指旗下倉庫將採用大數據，落成後可對倉內貨品進出時間、位置及溫度等數據進行分析，能分辨當季及過季產品，幫客戶精確銷售。

貨單存區塊鏈 數據難篡改

另一新式倉儲服務則是融資證明，他表示，過往中小企在以貨權為抵押向銀行尋求融資時，曾有倉單造假的詐騙案例，但若貨單儲存在區塊鏈中，數據則難以篡改，可規避風險。他續指，區塊鏈亦可通過智能合約（smart contract），直接將貨權轉移予銀行，早前已與部分虛銀探討此計劃。

科技倉庫預計明年第四季落成，陳建中表示，租金將與普通倉儲相若，甚至更平，希望可租予中小企至個人不同類別用家。