拆息波動迎戰虛銀 存息紛上調

3個月存息最高2.75厘

綜觀市面其他銀行的港元定存利率，目前普遍維持較高水平。當中以富邦存息最高達2.75厘，最低存款門檻100萬元；其次為集友，該行128天存息為2.68厘，存款要求100萬元或以上；東亞及花旗存息均為2.5厘，最低存款門檻分別為10萬元及50萬元。但日前亦有銀行下調定存利率。大新銀行（2356）在本周二將最高港元存息由2.5厘下調至2.3厘，最低存款500萬元或以上；招商永隆最高存息亦由2.5厘下調至2.35厘，存款要求為最低1萬元至最高80萬元。上周宣布試業的眾安虛擬銀行（ZA Bank），若客戶使用「定期存款加息券」，港元定存利率可達6.8厘，相信明年銀行為吸納新資金或將再展開一輪息率戰。

目前3個月港元拆息最新升至2.43厘，1個月拆息則為2.69厘；而短期港元拆息亦現升勢，其中兩周拆息自上周起曾多次升穿3厘，最新報3.07厘；另隔夜拆息亦較一周前升89個基點，報2.9厘。至於2個月至半年港元拆息均錄得約2.4厘水平。