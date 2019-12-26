京滬高鐵勢成2020年A股重磅新股

新華社早前報道指，今次該股的集資最高規模或突破350億元。

根據京鐵的招股文件顯示，主承銷商為中信建投（6066），是次招股會全部公開發售，而不會出售舊股。該股將向初始戰略投資者配售31.4億股，佔今次發行新股50%，比郵儲行的戰略配售比例40%還高，初步詢價為12月30日至1月1日，並於1月2日定價。

而是次該股集資所得，將主要用於收購京徽公司，交易作價500億元。而該股在2018年度的淨利潤為102.8億元，按年增長為13.2%。

優刻得同股不同權 A股首例

此外，據中國證監會經官方微博指，同意優刻得股份等三家公司的科創板上市申請，優刻得更有望成為在內地上市的首間同股不同權的上市公司。

根據優刻得的招股文件初步顯示，發行人和共同實際控制人持有的A類股每股的表決權，相當於其他股東持有的B類股的表決權之5倍。

另一方面，內地股市在香港市場聖誕節停市期間，繼續交易，上證綜指昨日僅微跌0.03%，收報2981點；深成指及滬深300指數，分別升0.4%及跌0.05%。