離岸人幣離奇波動 曾飈3000點子 人行淨回籠500億人幣 高盛料短期內降準

明報記者 溫藹紅

消息面上，美國總統特朗普在周二晚表示將會與國家主席習近平簽署貿易協議，刺激在岸人民幣昨日曾升最多249點子，高見6.9822，但波幅較離岸市場小，而且貿戰消息已在昨早充分反映。因此晚上離岸市場的離奇變動，估計是欠缺流動性所致。

人行昨未有進行逆回購操作

臨近年底，中國人民銀行昨日未有進行逆回購操作，由於同日有500億元（人民幣，下同）逆回購到期，因此淨回籠500億元。人行解釋指，由於臨近年末財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於較高水平，故不展開逆回購操作。事實上，本周一（23日）人行在沒有到期的情况下淨投放了500億元。

昨日上海銀行間同業拆放利率（SHIBOR）幾乎全線下跌，其中隔夜拆息回落至1厘以下，報0.94厘（見附圖），跌至今年6月底時的低水平；兩周及3個月至12個月拆息亦下跌至3厘水平。至於一周及一個月拆息則分別升至2.55厘及近3厘。

高盛發表報告指，由於國務院總理李克強於本周一表示或將下調存款準備金率，並會就使用再貸款和降準等工具作進一步「研究」，而李克強亦曾於今年9月發表類似評論，人行在兩天後便宣布降準，因此該行認為，儘管人行沒有嚴格的先例，但如果在短期內降準，市場不應感到驚訝。

路透：信達向方正注資80億人幣

另外，路透社引述兩名知情人士消息報道，中國信達近期已向北大方正提供80億元人民幣的短期流動性支持。其中一名人士稱，中國信達已經提供了資金。目前中國信達及方正集團未有作出回應。