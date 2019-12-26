中資頻來港掃貨　海航購啟德4地矚目

涵蓋銀行電力 掌港經濟命脈

中資企業早於90年代初，中信泰富（現中信股份（0267）前身）涉足收購香港重要策略性企業香港電訊（現電訊盈科（0008））及國泰航空（0293）部分股份，引起市場注目。到香港主權回歸內地後，內地企業亦加快在港購併步伐，涉及交易一宗比一宗大，並且開始動輒以數百億元購入香港老牌華資銀行如永隆銀行，甚至有中遠海控聯同上港集團斥資近500億元，收購香港最大貨櫃班輪公司東方海外。中資染指的企業，更涵蓋電力、電視及貨櫃碼頭等具策略性而影響香港經濟命脈的重要企業。

分析：港傳統行業多 不符未來轉型

不過，匯盈資產管理董事總經理謝明光指出，中資企業過去10年來港掃貨收購香港老牌企業無疑積極，但收購要講究目的，過往中資收購東方海外，與內地要開發一帶一路市場，或如中信證券（6030）收購法資里昂證券，甚至銀河證券（6881）與馬來西亞聯昌證券合併，加快作內部提升並晉級至世界級水平有關。他認為，隨着內地經濟轉型，加快在科網及5G發展，相對而言港資大企業較多經營傳統行業，今後是否有更多港資企業落入中資手上，還需視乎港資企業會否邁向科網發展而定。

[十年回顧]