新經濟佔恒指比重 10年增近5倍

阿里美團明年勢染藍

港交所在2018年4月容許同股不同權的新經濟公司上市，阿里巴巴（9988）在今年底回歸，截至上周二的市值達4.52萬億元，高於另一間科網巨頭騰訊（0700）的3.6萬億元，成交金額亦常排在前列。恒指公司將於明年首季就同股不同權和第二上市架構公司納入恒指進行諮詢，一旦成事，按其市值和成交額納入恒指的機會不低。

另外兩隻同股不同權的新經濟股，美團點評（3690）和小米（1810）的市值分別有5940億元和2536億元，高於半數的恒指成分股，若阿里、美團及小米全數加入恒指，新經濟股在恒指的佔比將大增。小米、美團及阿里目前已納入恒生綜合指數，最終是否加入恒指，恒指公司行政總裁關永盛早前曾經表示，仍要聽取市場意見。

最近10年恒指另一個變動，就是隨着中資和新經濟公司冒起，多隻老牌港資股被剔出恒指成分股。例如藍籌年資長達34年的東亞銀行（0023），去年被中生製藥（1177）取代，染藍30年的國泰航空（0293），則在2017年被舜宇光學（2382）取代。

中資撐恒指半邊天 比重逾半

恒指在2006年把首隻H股建設銀行（0939）加入成分股，當時中資和港資公司數目比例為三七之比，至2009年底42隻恒指成分股已有一半為中資公司。截至現在，中資公司數目佔恒指成分股54%，比重佔55%。

[十年回顧]