澳門建證交所 配套未完善

力谷金融業 債市融資初見成績

澳門近年逐步加快推進發展金融業，已逐步增發銀行牌照、推進融資租賃行業發展、成立債市，及加強開發葡語國家金融平台，初見成績。當中已有14隻債券產品，在成立一年左右的中華（澳門）金融資產交易股份公司的債市平台上市及買賣，融資達365.11億港元，近期經該平台發行的華發2億美元一年短期債，更首次落實一半公募融資，獲當地投資者及金融機構認購。這不多不少反映當地債市建構及在地融資功能逐步成型。

至於在證券市場的發展方面，據本報了解，澳門金融管理局就成立證券市場方面的研究仍在進行中。除了前經濟及財政司梁維特否認已呈交相關課題的報告予中央外，賀一誠更在上任後言明，現時發展證交所尚欠法律及人才配套。此前當地法律及會計界人士亦曾經表示，澳門要在當地完成研究報告後，估計還需時最少2至3年在法律、人才、會計準則方面做好準備，迎接新的股票市場發展。因此澳門成立證交所的方向，最終取決於金管局委託外間進行的研究報告結果。

[十年回顧]