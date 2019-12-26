內地加快開放市場 挑戰港定位 專家：須保法治　穩金融中心地位

明報記者 陳偉燊、歐陽偉昉

在2009年，外資仍然只能透過合格境外機構投資者（QFII）機制，經審批後，取得配額投資中國市場。但踏入「10年代」，內地金融市場的開放進入新階段。當年離岸人民幣市場正式開始運作，香港儼然是離岸人民幣中心。直至2014年，滬港通開通，外資可經港交所（0388）直接進入內地股市，然後就是一系列的互聯互通，包括深港通、債券通、基金互認等，直至今年，理財通和保險通亦已蓄勢待發。

A股債券納國際指數 吸外資

滬深港通推出後，加上兩地交易所在改善A股隨意停牌等問題後，國際指數公司MSCI在2017年宣布將A股納入旗下新興市場指數，帶動外資被動式資金流入內地股市。債券通北向交易開通後，彭博及摩通等亦陸續將中國債券納入主要債券指數。

中國多項市場開放經由香港進行，信銀國際首席經濟師廖群指出，即使鄰埠澳門醞釀加強發展金融市場，他相信，當地市場需時較長去發展，亦見不到內地替代香港。「香港經濟過去十年跟內地互動比較多，未來隨着內地市場化，加上需求持續，相信仍對香港經濟帶來促進動力。若香港情况將來轉穩，香港的融資中心及門戶地位不變」。

銀行保險業 外資持股撤限

然而，除了利用香港的獨特地位外，內地近年亦有不少直接開放的例子。例如逐步取消外資佔國內銀行、保險和券商的持股限制，首家外資控股的境內券商，便在2017年落戶深圳前海。而今年亦有安聯成為首家獲批開業、由外資獨資持有的境內保險公司。投資市場上，今年內地亦取消了QFII與人民幣合格境外機構投資者（RQFII）的投資額度限制。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，香港仍然會佔重要位置，因為兩地市場監管水平有不小差距，例如中國為穩定股市打壓融資融券等，即使中國希望發展上海、深圳作為金融中心，但當地缺乏適當制度，不及香港有穩定的金融制度。他提醒，香港未來若未能維持法治及本身特色，恐經濟會逐步陰乾，連金融中心也做不成。

羅家聰：純靠內地客港企或受影響

最近10年，大型中資金融企業、人才加快來港部署，城大客席教授羅家聰則認為，在香港爆發社會運動後，中資參與香港的經濟活動會加快進行。他認為，一些能夠參與海外業務的專業服務機構尚可以分散風險，否則他恐在內地經濟放慢時，純靠內地市場為生的專業服務機構會受影響。

[十年回顧]