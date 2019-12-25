洋房買賣或跌至3年低位

首11月507宗 減少約25%

另一方面，11月整體洋房買賣合約登記錄得39宗，共涉12.02億元，較10月錄23宗、涉資7.92億元，按月分別上升69.6%及51.8%；其中宗數創7月錄47宗後的4個月新高紀錄；金額則創今年8月錄29.2億元後的3個月新高。

上月註冊39宗 創4個月高位

值得留意，受惠洋房新盤推售，11月一手洋房買賣合約登記錄得16宗，總額為8.07億元，較10月僅錄2宗及涉1.98億元，按月分別勁升7倍和3.1倍；相關一手宗數是創今年6月錄得24宗後5個月新高紀錄，金額創今年8月22.57億元後3個月新高。而11月買賣登記金額最高洋房，是又一村海棠路62號9號洋房，成交價1.28億元。

二手方面，11月二手洋房買賣合約登記錄23宗、涉資3.95億元，較10月錄得21宗及涉5.94億元，按月分別上升9.5%及下跌33.5%；此外，由於缺乏大金額成交，上述11月的涉及金額亦屬2016年3月2.89億元後的44個月即逾3年半以來的新低。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，二手買賣連續4個月維持在20宗水平，反映二手洋房市況持續偏弱。