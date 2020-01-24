富榮未補價兩房455萬沽 屋苑今年低位

不過，上述單位原業主早於1998年2月以147萬元（未補地價）購入，持貨21年，帳面獲利308萬元，物業期內升值逾2倍。

新葵芳花園兩房575萬10個月最低

與此同時，部分業主接受較大議價空間。毗鄰港鐵葵芳站的新葵芳花園有2房戶減至575萬元沽出；中原資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園B座極低層02室，屬實用415方呎2房間隔，原業主最初叫價620萬元放盤，減價45萬元或7%後，新近以575萬元成交，實呎13855元。資料顯示，上述成交價為新葵芳花園自今年2月後、近10個月以來的低位紀錄；原業主2013年初以360萬元購入單位，持貨6年，帳面獲利215萬元或60%。

銀禧兩房售700萬 三年升值56%

另大埔白石角逸瓏灣新錄本月首宗二手成交，屋苑有連天台特色戶以888萬元沽出，惟原業主持貨5年，僅獲微利離場。利嘉閣高級聯席董事葉鎮江表示，上述逸瓏灣低座15座頂層連天台戶，實用637方呎2房間隔、另附連天台，原業主今年7月開價900萬元放盤，新近減價12萬元或1.3%後，終以888萬元易手、實呎13940元。原業主2014年12月以813.6萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利約74.4萬元或9%，料扣除稅款及其他雜費開支後，僅獲微利離場。

另外，不少額印鬆綁貨的業主趁社會局勢稍稍回穩，沽貨止賺離場，其中火炭銀禧花園有2房戶以700萬元沽出，原業主持貨3年，轉手帳面賺五成離場。美聯首席高級營業經理詹毅揚表示，銀禧花園3座高層A室，實用506方呎、屬2房間隔，新近以700萬元成交，實呎13834元；原業主2016年5月以450萬元購入，持貨滿3年，在額外印花稅SSD期限屆滿後放盤、近日沽出，帳面獲利250萬元，物業升值56%。