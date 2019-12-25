近年落成逾千呎新盤貨尾 累增至1301伙

事實上，自今年7月起上述D、E類新盤貨尾量已連續5個月維持1300個水平，相對6月低位1069個增22%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，2017至2018年落成的新盤單位，A類和B類貨尾按月減64個(即實用面積由430方呎以下、至752方呎)，有845個； C類單位減18個(實用面積753至1075方呎)，有385個。至於D、E類則減10個，有549個。

今明兩年新落成細單位餘貨減

至於今年落成新盤，A類貨尾按月減48個，有739個；B類減9個，有604個；C類同樣減9個，有532個；D、E類則新增37個，有752個。

若以明年落成新盤計，A類貨尾按月減108個，有678個；B類減136個，有1454個；C類增308個，有1427個；D、E類亦增加303個，有550個。若按今年11月統計，2017年至2018年落成新盤，現有1779個貨尾；今年落成新盤，貨尾現有2627個；而明年落成新盤貨尾增367個，貨尾有4,109個。