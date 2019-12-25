維港頌連錄2宗撻大訂 共殺訂1920萬

據本報統計，12月迄今主要新盤累積錄得約20宗撻訂，其中長實（1113）旗下北角維港頌，最新增加2宗撻大訂個案，估計發展商合共沒收訂金1920萬元。

其中一名買家料具內地背景

據維港頌成交紀錄冊顯示，1座12樓A室，實用面積1,504方呎，屬4房2套房間隔，於2017年10月以7354.8萬元成交，買家已簽正式買賣合約並採建築期付款計劃，是次取消交易料遭沒收15%訂金涉1103.2萬元。土地註冊處顯示，登記買家以達美企業(中國)有限公司名義購入，公司董事為苗宏，料屬內地背景人士。

兩買家同遭沒收訂金15%

與此同時，維港頌8座23樓A室，實用面積1,322方呎，屬4房1套房間隔，於2017年4月以5449萬元成交，但買家新近同樣撻大訂，料同樣遭沒收15%訂金涉817.4萬元，意味上述兩個單位的買家，合共遭殺訂逾1920萬元。

另外，綜合市場資訊，昨日新盤市場錄僅約6宗成交，其中路勁基建（1098）旗下元朗凹頭山水盈，以招標形式售出1伙，單位為5座6樓B室，實用面積916方呎，屬3房1套連工人套間隔，成交價1000萬元，實呎10917元。

聖誕前夕新盤市場僅6成交

另宏安地產（1243）發展的油塘曦臺，以995.2萬元沽出1座7樓D室，以單位實用面積548方呎計，實呎18161元。