Wetland Seasons Park最快明開示位 同區嘉湖交投淡靜 本月15成交僅及上月56%

明報記者 張允亭

新地早前公布，Wetland Seasons Park提供710伙，包括10幢洋房及700伙分層單位，其中1房單位實用面積約296方呎起，料屬天水圍近年最細私宅單位；而2房戶屬項目主打戶型，佔單位總數約69% ，實用面積介乎379至436方呎；另3房實用面積515至779方呎，而洋房面積則約2000方呎。

Wetland Seasons Park開售在即，令區內整體二手市况轉靜。中原區域營業經理伍耀祖表示，不少買家均等待Wetland Seasons Park開價，因而鎖起大量購買力，加上現時區內普遍業主議價空間收窄，叫價硬淨，窒礙交投，令天水圍二手交投氣氛冷清。

代理指二手議價空間收窄

事實上，區內有「上車樂園」之稱的大型屋苑、嘉湖山莊本月至今只錄約15宗成交，僅佔上月全月27宗約56%，成交量繼續在低位徘徊，平均實呎10460元；屋苑最新一宗成交位於麗湖居9座高層E室，屬實用面積446方呎2房間隔，以508萬元沽出、實呎11390元。原業主2014年初以273萬元買入單位，帳面獲利235萬元或86%。

栢慧豪廷兩房呎售1.15萬

天水圍同區另一指標屋苑栢慧豪廷亦新錄一宗2房成交。代理消息指，栢慧豪廷9座低層F室，實用面積510方呎2房間隔，原業主一周前叫價630萬元放盤，累減41.2萬元或約6.5%後，新近以588.8萬元獲一對準新人承接，實呎11545元。原業主2013年9月以339萬元購入單位，帳面賺249.8萬元或74%。

逸瓏灣8新增最多16萬回贈招徠

多個一手新盤部署來年推售之際，有發展商加推優惠吸客。信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8，提供新優惠吸客，買家購入指定單位可獲額外16萬元或9萬元回贈，優惠期由即日至明年1月31日。另項目推出全新建築期付款計劃，買家可於簽訂臨時買賣合約後的第150日至270日內，每30天付樓價1%，總數為樓價10%，而餘下90%款項可於2021年6月收樓時上會。

逸瓏灣8今年初開售至今累沽約418伙，佔全盤528伙近八成，套現38億元。