「拆彈專家」卡爾霍恩 任波音CEO「撲火」

曾幫通用電氣尼爾森等「拆彈」

在2001年爆發「911」恐襲後，美國航空業低迷，卡爾霍恩領導GE重要的飛機引擎部門，助其業務化險為夷。2006年，他轉任市場調查機構尼爾森行政總裁，助其扭轉頹勢，為其2011年上市掃除障礙。他離開尼爾森後，在黑石集團（Blackstone）擔任高層。2017年3月，聯邦探員就稅務問題突襲搜查重型機械製造商Caterpillar總部後不久，卡爾霍恩就任Caterpillar董事會主席領導拆彈。

62歲的卡爾霍恩有別於米倫伯格，他並非工程師出身。他早年在弗吉尼亞理工大學修讀會計，並在GE的審計團隊展開職業生涯。業界人士認為，卡爾霍恩是領導波音的理想人選，因為波音CEO的首要任務是取信於航空業監管機構、各大航空公司及飛機乘客，他比米倫伯格更懂得與外界打交道。據悉，卡爾霍恩在確認了其CEO職位後，即時跟美國聯邦航空管理局（FAA）局長迪克森局（Steve Dickson）交代換班事宜。波音股價周一升近3%後，昨有所回落。

20年來第3名GE出身波音CEO

美銀航天及國防高級分析師愛潑斯坦（Ron Epstein）稱，卡爾霍恩「看起來是個能幹的經理」，但波音在MAX危機作出種種決定時，擔任波音董事10年的卡爾霍恩其實參與其中。不過在他擔任波音董事局主席的兩個月間，他表現出沉着應變的能力，低調撤換商用飛機部門總裁麥卡利斯特（Kevin McAllister）。惟亦有一些波音內部人士認為，麥卡利斯特只是MAX危機的替罪羊。MAX因兩度發生空難而於3月起全球停飛，波音在明年1月起更將暫停生產該機型，以減少相關損失。卡爾霍恩將於明年1月13日正式上任CEO，其重要任務是爭取MAX復飛。他是波音不足20年內第三名出身自GE的CEO。15年前他也曾是波音CEO熱門人選，但波音當時選擇另一出身自GE的高層Jim McNerney。

（綜合報道）

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