前新抱爆料：股神聖誕愛送現金

【明報專訊】聖誕節什麼禮物最受歡迎？「股神」巴菲特認為「折現」或送股票較實際。巴菲特的「前新抱」、兒子彼得（Peter）前妻瑪麗（Mary Buffett）向美國投資媒體《ThinkAdvisor》透露，巴菲特很多時會給每名家人一疊1萬美元鈔票，放入信封當作聖誕禮物。這筆錢計算通脹後相當於現時的3萬美元。不過，後來他發現大家很快就把錢揮霍清光，於是把送錢改為送股票，給家人選擇沽出套現，還是繼續持有。
家人太快花光 後改送股票
瑪麗稱，有一年聖誕，他給每人一個信封，內有他的信和他當時購入的可口可樂公司股票，價值約1萬美元。瑪麗認為股票的價值高於1萬美元，所以決定保留股票，且在以後也不斷買入更多，因為她相信「股神」的眼光。
1987年環球股災後，巴菲特於翌年撈底，購入超過10億美元的可口可樂股票，相當於該公司6.2％股份，成為他最重倉的股票。自1988年底以來，可口可樂股價已大升1750%。據悉，巴菲特為可樂股票投入的成本約為13億美元，直至上月中，這些股票總值207億美元，換言之其未變現的收益達194億美元。自1995年至今，他從可口可樂收取的股息達70億美元。
瑪麗說，巴菲特也曾給家人富國銀行的股票作為聖誕禮物。她每年收到股票後，就會買入更多。不過巴菲特近年開始沽出捲入假帳戶醜聞的富國。巴菲特的好友、已退休的《財富》雜誌特約編輯魯米斯（Carol Loomis）透露，巴菲特每年也會將旗下時思糖果公司（See's Candies）的糖果禮盒送給數十名親朋好友，每盒也附有他的年度聖誕賀卡。