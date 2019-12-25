前新抱爆料：股神聖誕愛送現金

家人太快花光 後改送股票

瑪麗稱，有一年聖誕，他給每人一個信封，內有他的信和他當時購入的可口可樂公司股票，價值約1萬美元。瑪麗認為股票的價值高於1萬美元，所以決定保留股票，且在以後也不斷買入更多，因為她相信「股神」的眼光。

1987年環球股災後，巴菲特於翌年撈底，購入超過10億美元的可口可樂股票，相當於該公司6.2％股份，成為他最重倉的股票。自1988年底以來，可口可樂股價已大升1750%。據悉，巴菲特為可樂股票投入的成本約為13億美元，直至上月中，這些股票總值207億美元，換言之其未變現的收益達194億美元。自1995年至今，他從可口可樂收取的股息達70億美元。

瑪麗說，巴菲特也曾給家人富國銀行的股票作為聖誕禮物。她每年收到股票後，就會買入更多。不過巴菲特近年開始沽出捲入假帳戶醜聞的富國。巴菲特的好友、已退休的《財富》雜誌特約編輯魯米斯（Carol Loomis）透露，巴菲特每年也會將旗下時思糖果公司（See's Candies）的糖果禮盒送給數十名親朋好友，每盒也附有他的年度聖誕賀卡。

（綜合報道）

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