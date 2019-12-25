美「超級星期六」零售額創新高 單日2683億 聖誕旺季網購增58%

美國四大零售商沃爾瑪、亞馬遜、Costco和Target在上周末的客流量為近年最高，推動銷售增長。聖誕購物旺季至今，美國的網購銷售額按年增長達58%。

美股在平安夜提前收市，市場交投淡靜。美股三大指數周一創新高後，周二早段繼續在高位徘徊，納指早段再創新高。Customer Growth Partners總裁約翰遜（Craig Johnson）稱，就業市場職位增長及打工仔收入增加，令家庭財務狀况改善，刺激了消費者在聖誕購物旺季的購買欲。隨着零售商改善了網上平台，吸引更多顧客網購。此外，即使商場人流下降，但付錢購物的人比例卻上升，使整體零售銷售創新高，就算長期銷售疲軟的百貨公司也迎來本季收入最多的周末。

勞動市場家庭財務改善刺激

此前感恩節及「黑色星期五」的網上銷售已為今個購物旺季帶來好開始。市場研究機構Adobe Analytics的數據顯示，11月29日的「黑色星期五」當日，美國網購銷售額按年增長近兩成至74億美元，創「黑色星期五」的新高。在12月2日的「網購星期一」，美國消費者的網上消費額也增長近兩成至94億美元。Adobe Analytics的數據顯示，今年11月1日至12月19日，美國網上銷售額按年增長13.6%至1256億美元。該機構預計，美國本年底的整個假日購物旺季的網上消費額將增至1438億美元。

西方奢侈品牌湧亞洲 超市撤出

當全球消費品牌愈來愈依賴亞洲市場，西方零售商卻紛紛撤出這個全球增長最快的市場。英國連鎖超市Tesco在退出韓國市場後，本月又表示正考慮出售泰國和馬來西亞業務。今年早前，德國連鎖超市Metro和法國家樂福也沽出中國業務的股份。英國馬莎百貨早前也撤出中國內地市場，並出售香港零售業務。

大眾化的西方零售商逆轉了過去20年在亞洲擴張之勢，紛紛撤出當地市場。與此同時，奢侈品牌集團，包括LVMH和Gucci母公司開雲集團（Kering）等卻銳意拓展亞洲市場，兩者成鮮明對比。研究機構Kantar零售分析高級副總裁Ray Gaul稱，在亞洲，定位高端市場的企業，表現比銷售日常用品的公司好得多。

走大眾路線的西方零售商，難以在亞洲市場的競爭中突顯自己的品牌，從而在眾多同業中脫穎而出。與此同時，它們在核心的西方市場也增長乏力，甚至要以出售亞洲業務所得，推動核心市場的營運。

（綜合報道）

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