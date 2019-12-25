內地擬將信証打造成「航母級」券商

內地券商總資產 媲美六大國有銀行

據內地證券業協會數據，截至今年第三季度止，目前內地全部131家券商總資產為7.02萬億元人民幣，可以媲美6家國有銀行的資產規模，同時亦與知名美資投行高盛資產規模相若。不過，報道指由於內地券商並非全部都有提供全面的投資銀行服務，同時中國有高達2.9萬億美元（約22.62億港元）融資產品是來自債券及證券，因此有必要成立一家大型投行，擴展服務範圍，提供國際化服務。

報道指出，截至去年底，內地首10大券商總資產規模佔全行業比重近半，當中規模最大的為中信証券，較排名第二的國泰君安（2611）規模高出52%，其後依次為廣發（1776）、海通（6837）及申萬宏源（6806）等。

隨着中國金融業於明年12月開放，讓外資公司可於內地全資擁有證券公司，令外資摩拳擦掌準備大舉投資中國市場，其中瑞銀、摩通及野村已獲得於當地合營企業的控制性股權，變相促使中國要加緊壯大本土券商保持競爭力。至於中信證券則多年來一直期望進軍國際，早在2012年已收購里昂證券，大大提高公司在亞洲投行的排名。