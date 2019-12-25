傳出售抖音股權避審查 字節跳動否認

彭博：出售股權助紓外界安全疑慮

報道指出，字節跳動行政總裁張一鳴正在考慮各種方法，包括積極進行法律辯護、分拆TikTok獨立運營，以及出售多數股權。彭博社其中一位知情人士指出，如果字節跳動出售TikTok業務一半以上的股權，或可籌集遠多於100億美元（約780億港元）的資金。

報道又指出，由於TikTok的人氣強勁加上盈利潛力，母公司字節跳動仍會盡可能保持控制該業務，有機會繼續爭辯TikTok並不構成安全威脅，或者提出美國政府在法律層面上不能限制該業務。該名知情人士指出，字節跳動為保護公司價值，已考慮必要時出售部分TikTok股權，其中最有可能的出售方案是向金融投資者出售其多數股權。根據資料，字節跳動的前期投資者包括軟銀集團、紅杉資本及海納國際集團。

路透社引述字節跳動一高層Alex Zhu在公司內部文件指出，媒體不時會有不真實報道，例如有報道指字節跳動考慮出售TikTok部分或全部股權，但並不準確，公司沒有與潛在買家討論，亦沒有任何意圖出售TikTok。字節跳動發言人拒絕評論該內部文件，但重申沒有就關於出售TikTok部分或全部股權作討論。