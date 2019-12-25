金管局下調恒生資本規定

渣打香港HLA資本規定上調至1.5%

根據D-SIB框架，每家被指定為D-SIB的認可機構須就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定（HLA資本規定）。HLA資本須以普通股權一級資本來滿足達到。HLA資本連同逆周期緩衝資本以延展《巴塞爾協定三》防護緩衝資本的方式實施，因此，一旦銀行的普通股權一級資本比率降至緩衝資本的延展範圍內，便可作出的酌情分派（包括股息、股份回購等）。此舉的效果是使SIB保留盈利，以提高監管資本。

本港零售銀行首3季稅前溢利增1.8%

具系統重要銀行（SIB）是指一旦陷入困境或倒閉所產生的影響，會對金融體系以至更廣泛的經濟造成重大干擾的銀行。為針對這類大型銀行所帶來的額外風險，它們會受制於特定的監管措施，包括額外資本要求，亦即上述的HLA資本規定。HLA資本規定共分為5個組別，介乎1%至3.5%之間。但現時HLA資本規定最高的是匯豐，為2.5%，最高組別現時空置。

另外，據金管局昨日發布的季報顯示，本港零售銀行在2019年首3季的整體除稅前經營溢利較去年同期增加1.8%，淨息差擴闊1.64%。