阿信屋母企中期逆市多賺2.5倍 零售錄近2100萬經營溢利 縮貴舖削成本奏效

明報記者 蕭嘉聰

集團中期收入為9.038億元，按年跌1.1%，不派息。分部業務方面，零售業務中期收入為8.63億元，按年升1.3%，經營溢利2088萬元，按年大增7.9倍，毛利率為34.6%，較去年同期微跌0.1個百分點。另外，受中美貿易戰所帶來的衝擊影響，電子元件製造業務收入按年大跌35.6%至3938.1萬元，佔集團總收入4%，持有投資物業業務的經營虧損亦收窄至15.9萬元。

受累貿戰 電子元件流失四成訂單

作為目前主要業務的759阿信屋，集團為控制成本，決定關閉一些租金昂貴的分店，期內共關閉6間分店，新開9間分店，至10月31日止共經營182間分店，總建築面積38萬方呎，平均每店面積按年減少2.7%至2088方呎。集團指出，本地零售市場面對內、外的不確定因素影響，下半財年將採取更加審慎的態度小心經營業務，包括重新審視現時零售分店網絡的成本結構，或在將來停止續租部分租金過高的分店，再尋找位置合適、租金較廉宜的店舖代替。

急凍肉類為發展重心

貨品方面，759阿信屋將進一步加強糧食類商品，引入更多種類的食米、麵類、意大利粉、罐頭等。另外，759阿信屋目前約八成之分店設有急凍陳列櫃，急凍肉類為發展重心之一，採購團隊亦積極與歐洲及北美洲的肉類供應商接洽，冀稍後可引進更多肉類選擇供顧客選購。至於電子元件製造業務，貿易戰令行業流失四成以上訂單，集團仍然維持工廠運作，未來會繼續控制成本，節省一切不必要開支。

對手優品360上半年倒退6%

香港年中起示威活動不斷，同業優品360（2360）被指與北角「福建幫」打人事件有關，捲入風波後多間分店遭破壞，集團上月公布中期業績時提到，有意發展內地市場，近日亦在澳門開設首間分店，未來有意增至15至20間分店。對比優品360在港澳的快速擴張計劃，阿信屋近年集中整理店舖網絡，但分店數量仍遠高於前者（見表），優品360上半財年純利亦按年倒退6%，至1345.7萬元。