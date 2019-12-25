海航13億人幣境內債如期兌付

中證監主席：加大力度懲處違法違規

年底前大批企業債務到期，債務違約危機升溫，其中多家關連公司已被列入違約發行人的海航，據彭博社引述知情人士稱，其已兌付昨日到期的13億元債券，這筆債券於本月6日因「存在待確認的重大事項」而暫停交易，市場對其能否如期兌付一度存疑。至於海航另一隻2022年7月到期的人民幣債券昨日未見波動，成交價維持在68.5元，但較5月底的90.5元已跌24%（見圖）。

踏入12月內地債市違約情况備受關注，早前國企天津物產要「打折」還債，被評級機構指等同違約。北大方正集團一筆20億元債券由於未能如期兌付，寬限期延至明年2月。違約問題嚴重亦促使財金領導表態。中證監主席易會滿昨日出席審理債券糾紛案件座談會，談到企業違約問題時承認，內地債券違約有增加趨勢，債券市場平穩運行，事關金融穩定全局，要加大對違法違規行為的懲戒力度，讓做壞事的人付出沉重代價。

易會滿表示，債券市場出現欺詐發行、仲介機構不盡責等違規行為，為債券市場健康發展帶來挑戰。中證監將着力解決債券發行交易的制度缺陷，加強債券發行的准入監管。

在同一場合，人行副行長劉國強亦表示，債券違約的處置要注重公平原則，依法保障債權持有人的平等受償權，他也批評一些企業通過明顯不合理價格轉讓資產，違法擔保等方式過度發債，導致債券持有人利益嚴重受損。

另外，人行昨日未有進行逆回購操作，而今日將有500億元逆回購到期。不過人行昨日進行了今年第7度的央行票據互換（CBS）操作，與上月27日一樣操作量為60億元。央行票據互換是今年1月人行創立的貨幣工具，以提高銀行永續債流動性，支持銀行發行永續債補充資本為目的。