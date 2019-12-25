匯控12月升4.13% 跑輸恒指

至於港股在平安夜半日市下表現平平無奇，半日窄幅波動，低開4點後，最多升14點，低位則跌113點，全日波幅只有128點，收市跌42點至27,864點，成交金額319億元；國企指數跌16點，收報11,035點。恒指出現10天線（27,600點）升穿250天線（27,515點）的技術利好指標黃金交叉（見圖）。

藍籌股方面，中移動（0941）升0.86%，收報64.25元，是貢獻恒指升幅最多的藍籌，貢獻10點；建行（0939）跌0.75%，收報6.63元，拖低恒指16點。繼日前國務院總理李克強提到要降準及定向降準後，昨日國務院發布穩就業的文件，再次強調要落實定向降準撐民企。上證綜指昨日升0.67%至2982點。

阿里巴巴升1% 再創收市新高

阿里巴巴（9988）昨日低開高走，曾高見211元，收升1%，報210.4元，再創新高，上市以來已累積19.5%升幅。

港股今明兩日聖誕休市，星期五（27日）正常交易。