主動式基金「爭氣」 表現跑贏指數基金

強積金顧問公司駿隆表示，高收費基金的投資回報較低收費基金佳。目前市場平均基金開支比率（FER）為1.51%，按截至12月17日的數據，FER高於1.51%的高收費基金的投資回報率可達13.4%，然而FER低於1.3%的低收費基金，回報只有7.35%。

基金平均開支比率1.51%

積金局近年鼓勵市場多推出低收費的指數基金，FER幾年前曾大幅下跌，但今年的跌幅輕微，目前僅較去年底的1.52%減少0.01個百分點。

積金局近年積極推銷指數基金

駿隆表示，隨着友邦及匯豐於年內下調基金管理費用，FER跌幅料將陸續反映。另外，積金局擬於2022年正式推出中央電子平台「積金易」，駿隆表示，預期有關計劃有助推動強積金數碼化，逐步減低行政及交易成本，估計能令未來收費進一步下降。