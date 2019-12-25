強積金今年升12% 人均賺2.5萬 跑贏恒指 中銀保誠中國股票升34%最勁

明報記者 溫藹紅

中銀保誠旗下「我的中國股票基金」表現最為突出（見表），年內回報率高達34.27%，成為全年表現最佳基金，翻查基金最新資料，該基金最高權重為台股台積電及本地重磅股騰訊（0700），分別佔9.93%及9.68%，前者今年累升47%。此外其十大持股中亦有舜宇光學（2382）及藥明生物（2269），兩者今年均累升97%。全年表現最佳的5隻強積金基金，當中3隻屬大中華股票基金。

美股基金升27% 表現最亮麗

全年僅海通的韓國股票基金，以及部分港元貨幣市場基金包括「永明強積金人民幣及港元基金」和「安聯人民幣貨幣市場基金」見紅，當中以海通韓國股票基金表現最差，全年跌5.95%。

雖然有幾隻大中華股票基金表現名列前茅，但若以基金分類來看，今年以美股基金表現最為亮麗，一年升幅錄得27.03%，拋離排名第二、回報亦有20.52%的歐股基金，環球股票基金及大中華區股票基金，分別升19.55%及18.15%。港股基金今年升12.13%，略為跑贏整體表現。債券方面，環球債券基金今年累升4.26%（見表）。若拉長一點看，近10年美股基金亦稱冠，平均年化升幅有10.49%，同期環球股票基金及港股基金的年化回報，分別為5.61%及4.01%。

萬利理財：受惠環球減息環境

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀認為，美股及債券等表現較好，主要受惠於環球減息大環境，刺激了整體投資氣氛。張佩儀預計，明年在未有加息空間下，強積金基金表現將趨平穩，看好美股、環球策略配置、債券等基金，相信能有效抗通脹。

駿隆蕭美鳳：明年可留意歐美股

駿隆強積金行政總裁蕭美鳳表示，香港社會動盪，今年股票市場較波動，然而持續的低息環境有利整體市場，加上中美貿易戰暫時緩和，脫歐局勢逐漸明朗，即使環球經濟放緩，但目前整體市場發展方向較為清晰。

她估計明年市場仍然存在風險，建議分散投資，可留意歐股及美股，但她認為，股票短期波動較大， 在選擇投資工具時，投資者要留意個人風險承受能力。