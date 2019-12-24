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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：樓市的陰冬難年

【明報專訊】早兩日做冬，我出盡法寶才訂到位食飯，酒樓老闆同我講，希望過年時生意都咁好，我派定心丸話根據陰冬難年慣例，冬至天陰，過年時就會落雨，現在冬至生意不俗，過年的時候一定會更好，老闆當然開心，仲話承我貴言。老實說，我並不是講大話，只不過是依書直說，信不信由你。

老闆又問我冬至的英文名字，在美加那一邊，簡單叫Winter Festival ，在香港叫Winter Solstice，我亦都是依書直說，唔知啱唔啱，書話驚蟄叫Insects Waken，應該沒有問題，但清明叫Bright and Clear就有問題，大家都知道清明時節雨紛紛，又點會Bright and Clear，所以話盡信書不如無書。

過年後發展商料劈價賣樓

老闆問明年初樓市如何，有沒有小陽春，如果根據陰冬難年慣例，明年沒有小陽春。其實，在一般情况下，冬天樓宇的銷量都不會太好，因為地產商只會出售一些貨尾單位，由於佣金相當高，物業代理會戮力促銷，結果仍然有小量成交，但過年之後，地產商就會大量推出新樓盤，不但售價低於貨尾單位，而且選擇更多，務求令到大家唔買唔得，到那時候，市場上亦積聚了不少購買力，地產商減價促銷會令樓市出現一個小陽春，如果連冬天新樓盤也熱賣，來年樓市就會飈升。今年有些少例外，報道話不少二手樓業主大幅劈價賣樓，但成交量仍然不高，造成一個樓價低，成交量不高的陰冬格局，到明年初，除非地產商大幅降價，否則銷售一定不會理想，小陽春當然不會出現，造成一個爛年結局。

不過，我認為這個結局不會出現，地產商會小心應對，不會錯失這個賣樓好時機，最簡單方法就是減價。所以，大家若果了解陰冬難年的意思，要買樓的話最好是等一等，千祈唔好聽人講話有買趁手，過年之後，如果新樓盤減價，二手樓業主迫不得已亦要減價，買家的小陽春就會出現。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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